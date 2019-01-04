İşte CHP ve İyi Parti’nin anlaştığı iller: Cumhur İttifakı'ndan fazla

CHP ile İyi Parti arasında 21 ilde sağlanan mutabakatın ardından çok sayıda il ve ilçede de anlaşma sağlandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP ile İyi Parti arasında yürütülen yerel seçimde işbirliğine ilişkin olarak, "4 büyükşehir hariç ağırlıklı olarak uzlaşı sağlandı" dedi.

Sarıkaya yazısında, "Eğer üzerinde müzakere edilen yerlerde de uzlaşı sağlanırsa CHP-İyi Parti’nin ortak aday sayısı Cumhur İttifakı'nı geçecek" ifadelerini kullandı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

Varılan mutabakata göre CHP’nin halen elinde bulunan Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Sinop, Yalova, Kırklareli ve Zonguldak’ta İYİ Parti CHP’nin adaylarını destekleyecek.

Düzce, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Nevşehir, Kırıkkale ve Aksaray’da ise İYİ Parti adayına CHP destek olacak…

Bu illerin ilçelerinde de büyük oranda mutabakata varıldı…

Kırşehir ve ilçelerinde de mutabakat tamamlandı…

Buna göre Kırşehir merkez ve Kaman ilçe belediyelerinde CHP, Mucur ve Çiçekdağ ilçelerinde ise İYİ Parti aday çıkaracak; diğeri onu destekleyecek…

Ayrıca Artvin, Bilecik, Bartın, Rize, Tunceli, Bolu, Erzincan, Adıyaman, Elazığ ve Kastamonu’da da uzlaşı sağlanabileceği kanaati belirdi; ortak aday çıkarma yoluna gidilmesi için müzakereye başlandı.

UZLAŞILAMAYAN YERLER

Müzakereler sonucunda aynen Mersin’de olduğu gibi, Kütahya, Çorum, Uşak, Gümüşhane, Kars, Çankırı, Kilis’te her iki partinin kendi adayını çıkarması üzerinde de uzlaşı sağlandı.

Daha önce üzerinde uzlaşılan 21 büyükşehrin ilçelerinde ağırlıklı olarak mutabakata varılırken, bazı ilçelerdeki pürüzler henüz aşılamadı.

Örneğin Antalya’da CHP’nin elinde olan Konyaaltı ve Muratpaşa’da İYİ Parti aday çıkarmazken, Alanya’da da CHP aday göstermeyecek.

Ancak İYİ Parti’nin talep ettiği Kepez’de mutabakata varılamadı; İYİ Parti bu ilçeyi de talep etti, ancak ilerleme sağlanamadı.

Benzer bir durum Muğla’nın ilçeleri için de geçerli…

İYİ Parti’nin elinde olan Fethiye’de CHP aday çıkarmama kararı alırken, buna Bodrum’un da eklenmesi istendi.

CHP ise genel mutabakat gereği bir partinin elinde olan yerde diğerinin aday çıkarmama kararını anımsatarak talebi geri çevirdi.

İYİ Parti de bu ilçenin olmazsa olmazları olduğunu belirterek, “Gerekirse her parti kendi adayı ile girsin” formülünü önerdi.

Müzakere bir noktada tıkandı, ilerleme sağlanamadı.

İzmir’de de benzer bir durum yaşanıyor, İYİ Parti Tire ve Selçuk’ta ısrar ediyor; CHP ise Selçuk konusundaki soğuk tutumunu devam ettiriyor.

ADANA VE KAHRAMANMARAŞ TAMAM

Kahramanmaraş’ta aday çıkması muhtemelen CHP milletvekili Ali Öztunç’a İYİ Parti destek verecek.

Elbistan’da ise CHP, İYİ Parti’yi destekleyecek.

Üzerinde tam uzlaşı sağlanan bir diğer kent de Adana; Yumurtalık, Karataş, Ceyhan, Seyhan, Tufanbeyli ve Çukurova’da CHP, Sarıçam, Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı, Yüreğir’de de İYİ Parti aday çıkaracak; diğeri destekleyecek.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da ise müzakerelerde ilerleme sağlanamadı, tekrar üzerinden geçilmesi kararlaştırıldı.

ESKİŞEHİR VE AYDIN’DA DURUM

Mutabakat gereği elinde olduğu için CHP’ye bırakılan Aydın ve Eskişehir’in ilçelerinde de büyük oranda mutabakat sağlandı.

Bu kapsamda Aydın’da merkez ilçe Efeler CHP’ye bırakılırken, Buharkent ve Nazilli’de İYİ Parti adayının desteklenmesi kararlaştırıldı.

Diğer ilçeler üzerinde de herhangi bir pürüzle karşılaşılmadı.

Eskişehir’de ise Büyükşehir ile birlikte Tepebaşı CHP’ye bırakılırken, İYİ Parti CHP’nin elinde olan Odunpazarı’nın da kendisine verilmesini istedi, CHP ise direnç gösterdi.

Sivrihisar, Mihalıççık da İYİ Parti’nin talep edip CHP’nin direndiği ilçeler arasında yer aldı.

İYİ Parti’ye sadece Mihalgazi bırakıldı; uzlaşı sağlanamadı.

Gerekirse Eskişehir’in Tepebaşı dışındaki ilçelerinde her parti kendi adayıyla seçime girecek…

ETİMESGUT PÜRÜZÜ

Ankara’da en büyük pürüz Etimesgut üzerinde çıktı; İYİ Parti bu ilçede ısrar ederken, CHP ise direnişinden vazgeçmedi ve bir önceki seçimin kendi desteği ile MHP tarafından kazanıldığını, yeni ilçe düzenlemesiyle bazı sandık bölgelerinde yapılan kaydırmalar sonucu bu ilçedeki CHP yoğunluğunun arttığına dikkat çekti.

Üzerinde tekrar görüşülmek üzere dosya kapatıldı…

Muhtemel ki gelecek hafta içinde iki partinin liderleri veya temsilcileri tarafından mutabakat sağlanan yerler açıklanacak.

Eğer üzerinde müzakere edilen yerlerde de uzlaşı sağlanırsa CHP-İYİ Parti’nin ortak aday sayısı Cumhur İttifakı'nı geçecek…