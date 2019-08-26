İşte badem bıyık TÜBİTAK! İslam alemindeki ihtilafları teleskopla gidereceklermiş...

Son yıllarda Diyanet ile birçok ortak iş yapan TÜBİTAK, şimdi de kameri ay başlarını tespit etmeye çalışıyor.
'AYGÖZ' AÇILIMI
Diyanet'in hazırladığı hicri takvimlerde kameri ay başlarının gözlemsel yolla tespit edilmesi amacıyla iki yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında ‘Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Kurulması’ konusunda protokol imzalandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, protokol kapsamında TÜBİTAK Başkanlığı, Ulusal Gözlemevi’nin bulunduğu Antalya Bakırlıtepe’deki yerleşkeye, AYGÖZ Hilal Gözlem Sistemi’ni kurdu.
TÜBİTAK, 12 santimetre açıklığa sahip apochromat bir teleskopun tahsis edildiği sistemin işletimi ile bakımını yapacak yetkinlikte astronom istihdamı da sağladı. Sistem, kameri ay başlarında ‘hilal’in gözlemsel yolla tespit edilebilmesi amacıyla kuruldu.
AYGÖZ sistemiyle ilk profesyonel hilal gözlemi 31 Temmuz sabahı yapıldı ve Hicri takvime göre 1440 yılının Zilkade ayının son hilali gözlendi. Zilhicce ayının ilk hilal gözlemleri de 1 Ağustos akşamı devam etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine TÜBİTAK’ın bu çalışmayı başlattığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Böylece, kamuoyunda ihtilafa neden olan kameri ay başlangıçlarının belirlenmesi ile imsak ve yatsı vakitlerinin belirlenmesi konularındaki tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmaların, gözlemlere dayalı bilimsel yollarla sağlaması yapılmış olacak" dedi.
TÜBİTAK VE AKP...
TÜBİTAK AKP döneminde yaşanan tasfiyeler ve bilim dışı faaliyetler nedeniyle çok sayıda eleştiriye konu olmuştu.