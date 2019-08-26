İşte badem bıyık TÜBİTAK! İslam alemindeki ihtilafları teleskopla gidereceklermiş...

Son yıllarda Diyanet ile yaptığı ortak işlerle gündeme gelen TÜBİTAK'ın yeni projesi şaşırtmadı. Kameri ay başlarının yanı sıra imsak ve yatsı vakitlerinin tespiti konusunda TÜBİTAK ve Diyanet'in ortak çalışma yaptığı, bunun için ‘Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi kurulduğu, apochromat bir teleskobun tahsis edildiği ve astronom tahsis edildiği ortaya çıktı. TÜBİTAK, Diyanet destekli bu proje ile 'İslam alemi'ndeki ihtilafları ortadan kaldırmayı hedefliyor....