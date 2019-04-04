İşte AKP'nin kaybettiği İstanbul ve Ankara'da geriye bıraktığı borç...

AKP seçimleri kaybettiği belediyelerde geriye büyük bir borç yükü bıraktı...

31 Mart seçimlerinde birçok büyükşehiri kaybeden AKP, bu kentlerde geriye önemli bir borç yükü bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 22 milyar, Ankara Büyükşehir'in ise 4.5 milyar lira borcu var. Antalya Büyükşehir'in de 2.1 milyar lira borcu bulunuyor.

Sözcü'nün haberine göre, İBB'nin sadece İSKİ'ye 8.5, İETT'ye de 2.5 milyar lira borcu var. Ankara'da Mansur Yavaş da belediyeyi AKP'den dev bir borç yüküyle devralacak. Ankara Büyükşehir'in Hazine'ye 1.25 milyar lira borcu bulunurken, kısa ve uzun vadeli banka borcunun 2 milyar lira, 3'üncü şahıslara olan borcunun 1.3 milyar lira, faiz giderlerinin de 142 milyon lira olduğu bildirildi.

İller Bankası verilerine göre, en çok borcu bulunan belediyeler AKP'lilerin yönettiği illerdekiler. İller Bankası'na borçta başı yine AKP'nin kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 73 milyon lira ile çekiyor. Bursa'yı 821 milyon lira ile yine AKP'nin kazandığı Gaziantep Belediyesi izlerken, AKP'nin kazandığı Sakarya Belediyesi de 805 milyon lira ile üçüncü sırada.