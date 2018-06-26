İşte AKP'deki bakanlık kulisleri: 290 krizi

24 Haziran seçimleri sonrası AKP'de bakanlık tartışmaları başladı. Erdoğan'ın partisinin 300'ün altında kalması nedeniyle bazı isimleri vekillikten istifa ettirip bakan yapma planı boşa düştü.

24 Haziran seçimleri sonrası gözler yeni kabinenin nasıl oluşacağı tartışmasına çevrildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Milletvekili seçilen bazı bakanların istifa ettirilerek kabinede yer alması düşünülüyordu. Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ismi geçiyordu. Ancak AK Parti’nin Meclis’te çoğunluk sağlayamaması nedeniyle nasıl hareket edileceği kestirilemiyor" derken, "Peki kabine kimlerden oluşacak? Milletvekili olmak için istifa etmeyen bakanların kabinede yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şaşırtıcı bir kabine kuracağı söyleniyor. Bazı bakanların ilk kez kamuoyunun önüne çıkacağı söyleniyor. O nedenle sürprizleri olan ama siyasi değil, daha çok teknokrat yönü ağır basan bir kabine olması bekleniyor. Bazı önemli bürokratların ve işadamlarının ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.