İşte 24 Haziran'da sandık kurulacak ülkeler

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kurallar çerçevesinde bu seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60’a, temsilcilik sayısı da 123’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için Malta, Sırbistan ve Moldova’da ilk kez sandık kurulacak.

24 Haziran'da bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)