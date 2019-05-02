İşte 1 Mayıs'ta işçileri zorla çalıştıranların listesi

Genel tatil günü olan 1 Mayıs’ta birçok işçi zorla çalıştırılırken, işçilerden yaşadıkları durumu Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) bildirdi. PE ise işçileri zorla çalıştıranların listesini açıkladı.

Genel tatil günü olan 1 Mayıs’ta pek çok işyerinde çalışmanın sürdürüleceği ve işçilerin 1 Mayıs’a katılımının engelleneceği bilgisi üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı zorla çalışmaya zorlanan işçilere PE Ağı’na bildirim çağrısında bulunmuştu.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na gelen ihbarlar doğrultusunda 1 Mayıs’ta işçileri zorla çalıştıran, 2 tam mesai ücreti tutarında ödenmesi gereken fazla çalışma ücretlerini ödemeyen işyerlerinin listesi açıklandı:

-Bambi Deri Mamulleri Ayakkabıcılık İstanbul mağazaları, 1 Mayıs’ta çalıştırılan işçilere ek ücret vermedi. PE Ağı’na ulaşan Bambi çalışanı sigortasının tam ödenmediğini, bayram ve fazla çalışma ücretlerinin de yatmadığını bildirdi.

-Kanal 7’de yayınlanan Yemin dizisi seti 1 Mayıs günü çekimleri iptal etmedi. Yemin dizisi set çalışanları 1 Mayıs’ta çalışmaya devam etti.

-İstanbul Mesa Mutfak çalışanları, 1 Mayıs’ta çalışmaya isyan etti. PE Ağı’na ihbarda bulunan işçiler patronun 1 Mayıs’ta piknik yaparken kendilerinin çalıştıklarını bildirdiler. İşçiler hiçbir resmi tatilde zamlı çalışmadıklarını da ifade ettiler.

-Ankara Şaşmaz Otomotivde bulunan Hız Oto çalışanını 1 Mayıs’a katıldığı için işten çıkardı.