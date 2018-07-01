İstanbul'un ilk ve tek botanik bahçesi müftülüğe verilmek üzere tahliye ediliyor

İstanbul'daki ilk ve tek Botanik Bahçe, İstanbul Müftülüğü'ne tahsis edilmek için tahliye ediliyor.

Türkiye'nin en eski botanik bahçelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere tahliye ediliyor.

Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından 1935 yılında kurulan botanik bahçesi, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nden alınarak müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmişti.

5 bini aşkın bitki türünün bulunduğu İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin devredilme gerekçesi ise Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık makamının bulunması.

Tahliye işlemlerinin başlamasını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Muammer Ünal,

“Milli servetimize kıymasınlar. Mütfülük her yere taşınabilir ama bizim tahliye edilmemiz demek; bitkilerimizi öldürmek demek” dedi.