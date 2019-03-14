İstanbul'un ilçelerinde yapılan anketin sonucu açıklandı

İstanbul'da 39 ilçesinde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı.

31 Mart seçimleri öncesinde anket savaşları devam ederken, ORC Araştırma Şirketi'nin İstanbul'un ilçeleri için yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre AKP-MHP ittifakı 24 ilçede, CHP-İyi Parti ittifakı ise 14 ilçede seçimi önde götürüyor.

İddiaya göre AKP-MHP ittifakının önde olduğu ilçeler şöyle:

Şile, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Eyüpsultan, Fatih, Esenler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Arnavutköy, Avcılar, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir.

CHP-İyi Parti ittifakının önde olduğu öne sürülen ilçeler ise şöyle:

Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe.

Ankete göre Şişli'de ise Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu DSP önde.