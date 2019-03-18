İstanbul'un borcu 2 milyar dolar!

Belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibarıyla 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantisiz borcu ise 2,1 milyar dolar.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala belediyelerin sırtındaki büyük borç yükü dikkat çekiyor.

31 Mart'ta seçimlerinden sonra koltuğa oturacak yeni belediye başkanları önümüzdeki yıllarda yoğun bir borç ödeme yükü ile de karşı karşıya kalacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, yerel yönetimlerin borçlarının büyük bir bölümünün Hazine garantisine sahip olmaması, belediyelerin ödeme güçlüğü yaşaması durumunda sıkıntılı bir dönemle karşı karşıya kalacaklarını da gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibarıyla 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Bu borcun 603 milyon doları Hazine garantili.

Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Hazine garantisiz toplam dış borcu 2 milyar 671.6 milyon dolar ve bu borcun 2 milyar 154 milyon doları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. AKP'nin yönettiği belediyelerin Hazine garantisiz toplam dış borcu 2 milyar 232 milyon dolar; Hazine garantili dış borçları ise 385 milyon dolar.

CHP'nin yönettiği belediyelerin Hazine garantisiz borcu 425 milyon dolar, Hazine garantili borçları 182 milyon dolar.