İstanbul'daki köprü çilesine ilişkin açıklama: Sabır...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde devam eden çalışmanın neden olduğu yoğun trafiğe ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz' ifadesini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki onarım çalışması nedeniyle oluşan yoğun trafiğe ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "İstanbul ulaşımının can damarı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz" denildi. İLGİLİ HABER Köprüden kaçan metrobüse yakalandı