İstanbul'daki iki fabrika yangınını üstlendiler

İstanbul'da iki fabrikada çıkan yangını PKK’nin de içinde yer aldığı HBDH üstlendi.

İstanbul'da yaşanan iki fabrika yangınını PKK'nin içinde yer aldığı "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" (HBDH) üstlendi.

ANF’de yer alan haberde, “HBDH Milisleri, 6 Eylül’de İstanbul Pendik’te polyester fabrikası ile Sultanbeyli’de bir yatak fabrikasında çıkan yangınları üstlendi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Son günlerde adını kamuoyuna duyuran bazı oluşumların bizzat gerçekleştirdiğimiz eylemlere gölge düşürücü biçimde, emek verdiğimiz eylemlerimizi ‘üstlenici’ açıklamalar yaptığı görülmüştür. Ne amaçla bu yönteme başvurduklarını bilmemekle birlikte bu yöntemin faşizme karşı mücadelede ezilenlerin cephesine kazanç sağlamayacağını belirtmek isteriz" denildi.