İstanbul'daki barajlarda su düzeyi yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'a içme suyu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı bu yıl ilk kez yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49.37 oldu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve havaların yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların su düzeyi, bu yıl ilk kez yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49.37 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı yüzde 50.63 azaldı.

22 Ekim'de doluluk oranı yüzde 52.56 olan barajlardaki su düzey, 15 gün içinde yüzde 49.37'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı yüzde 3.19'u buldu.

SUYU EN ÇOK AZALAN BARAJLAR SAZLIDERE VE ISTIRANCALAR

Su düzeyi en çok azalan barajların başında Sazlıdere ile Istrancalar geldi. Sazlıdere Barajı'nda su oranı yüzde 14.67 olurken, Istrancalar Barajı'ndaki su oranı ise yüzde 25.10 oldu.

Yüzde 70.71 ile su düzeyi en yüksek baraj Kazandere olurken, su düzeyi Ömerli'de yüzde 54.25, Darlık'ta yüzde 56.57, Büyükçekmece'de yüzde 54.10, Terkos'ta yüzde 51.39, Elmalı'da yüzde 50.89, Alibeyköy'de yüzde 50.64 ve Pabuçdere'de yüzde 46.68 oldu.

Günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tüketilen günlük su miktarı bu rakamı aştı.

Kent barajlarındaki su oranı bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına düştü. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64.08 iken, Şubat'ta yüzde 79.47, Mart'ta yüzde 87.85, Nisan'da yüzde 89.49, Mayıs'ta yüzde 87.23, Haziran'da yüzde 82.98, Temmuz'da yüzde 76.32, Ağustos'ta yüzde 67.14, Eylül'de yüzde 54.93 ve Ekim'de yüzde 52.56 oldu.