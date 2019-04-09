İstanbul'da yeniden sayım kararı alınan sandık sayısı 57'ye yükseldi

YSK, İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetmişti.
CHP Milletvekili Özgür Karabat, yeniden sayım kararı verilen sandık sayısının 57'te yükseldiğini bildirdi.
Karabat şu paylaşımda bulundu:
"YSK'nın sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı."
YENİDEN SAYILAN SANDIKLARDA SON DURUM
- Sarıyer'de 1253 nolu sandığın sayımı tamamlandı. AKP'ye faladan yazılan 1 oy iptal edildi. Islak imzalı tutanaklarda 141 olan CHP'nin oyu ise 143'e yükseldi.
- Ümraniye'de tekrar sayılan 3023 nolu sandıkta AKP ve CHP oylarında bir değişiklik olmadı. Sadace 1 oy geçersiz artışı oldu. Böylece sandıktaki geçersiz oy sayısı 8'e yükseldi.
- 2372 nolu sandıkta ise AKP'ye fazladan yazılan 2 oy silindi.
- Ataşehir'de sayılması kararı verilen 1306 numaralı sandık sayıldı. Sonuç değişmedi.
- İstanbul Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 nolu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç öncekiyle aynı.
- Bağcılar'da 1025 ve Sarıyer'de 1082 nolu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.