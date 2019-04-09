İstanbul'da yeniden sayım kararı alınan sandık sayısı 57'ye yükseldi

YSK, İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetmişti.

CHP Milletvekili Özgür Karabat, yeniden sayım kararı verilen sandık sayısının 57'te yükseldiğini bildirdi.

Karabat şu paylaşımda bulundu:

"YSK'nın sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı."

YENİDEN SAYILAN SANDIKLARDA SON DURUM