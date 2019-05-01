İstanbul'da Taksim'e yürümek isteyenlere polis saldırısı: 127 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarına kapatılan Taksim'e yürümek isteyen 126 kişi gözaltına alındı. Bakırköy'deki kutlamalar sırasında da 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen farklı gruplara polis müdahale etti.

Ajansların aktardığına göre 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e yürümek isteyen 126 kişi gözaltına alındı. Polis Bakırköy'deki miting sırasında da bir kişi gözaltına aldı.

Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Barbaros Bulvarı’nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyelerinin yürüyüşüne izin vermeyen polis gruba saldırarak yaklaşık 55 kişiyi gözaltına aldı. Şişli ve Beşiktaş dışında Beyoğlu’nda 29, Kağıthane’de 4 ve Bakırköy’de 1 kişi gözaltına alındı.

