İstanbul'da son durum: İşte adaylar arasındaki oy farkı...

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 11 gün geçti ve İstanbul’da oy sayımları hala sürüyor. Yeniden sayım kararı verilen sandıkların yüzde 97'si sayıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre ise adaylar arasındaki fark 13 bin 992 oy.

İl Seçim Kurulu iki aday arasındaki farkı açıkladı. Son verilere göre 13 bin 992. Yüzde 97 oranında durum tespit edildi ve yüzde 3'lük kısım hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 488 oy, Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 496 oy, yani 13 bin 992 oyluk bir fark mevcut.

MALTEPE KALDI

Seçimin üzerinden 11 gün geçti. Şu anda sayımı yapılan tek ilçe kaldı o da Maltepe. Maltepe'de 800'den fazla sandığın sayılması bekleniyor. Bu nedenle yüzde 97'de oran takılı kalmış durumda. Bir taraftan da gözler Büyükçekmece’de...