İstanbul’da şikayetler üzerine metruk binalar yıkılıyor

İstanbul’da metruk binaların yıkımına başlandı. Özellikle Kartal ilçesinde binalara dair şikayetler fazlalık gösteriyor. Şikayetler genel olarak bu binaların uyuşturucu tüketiminin gerçekleştiği yerler olması üzerine.

İstanbul'da şikayetler üzerine metruk binaların yıkımına başlandı.

Özellikle Kartal ilçesinde yoğunlaşan şikayetler, bu binaların başta uyuşturucu madde kullananlar olmak üzere yasa dışı işlerin mekanı haline gelmesi üzerine.

Yasa gereği önce sahipleri tarafından yıkılması beklenen ancak yasal süre içinde yıkılmayan metruk binalar, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor.

Riskli yapı raporu da bulunan ve Yakacık Aysun, Makbul ve Kirat sokaklarının çevresinde yaşayanları hakkında rahatsızlıklarını belirttiği binaların yıkımı iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkımların en az 3 gün devam etmesi planlanıyor.