İstanbul'da Şeker Çalıştayı düzenlenecek

AKP'nin şeker fabrikalarına yönelik saldırıları sürerken, TMMOB tarafından 15 Nisan'da İstanbul'da bir şeker çalıştayı düzenlenecek.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu Sekreterliğinde Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Çifçi-SEN 15 Nisan’da Şeker Çalıştayı düzenleyecek.

Çalıştay'a ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum emperyalistler ve yerli işbirlikçilerine karşı bir bütün olarak şeker pancarımızı, şeker fabrikalarımızı, çiftçimizi, ülkemizi ve geleceğimizi savunma mücadelesidir.TMMOB, sömürüye ve yağmaya geçit vermemek üzere halkımız ile birlikte şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadelenin içerisindedir" denilirken, Çalıştay'ın programı şöyle:

1.OTURUM

ŞEKER FABRİKALARI VE ÖZELLEŞTİRME

Kolaylaştırıcı : Ahmet ATALIK – TMMOB ZMO İstanbul Şube YK Başkanı

ORHAN SARIBAL – CHP Bursa Milletvekili

Abdullah Aysu – Çiftçi Sendikaları Konfedarasyonu Genel Başkanı

2.OTURUM (15.00-16.00)

NİŞASTA BAZLI ŞEKER (NBŞ)

Kolaylaştırıcı : Celal Selçuk Esen – TMMOB GMO İstanbul Şube II. Başkanı

Prof. Dr. Osman Erk – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Onur Akbulut – TMMOB GMO İstanbul Şube YK Üyesi

FORUM (16.00-18.00)

Kolaylaştırıcı: Selin Top – TMMOB KMO İstanbul Şube YK Başkanı

Fuat Tekneci – TMMOB GMO İstanbul Şube YK Üyesi