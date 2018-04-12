İstanbul'da Şeker Çalıştayı düzenlenecek

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu Sekreterliğinde Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Çifçi-SEN 15 Nisan’da Şeker Çalıştayı düzenleyecek.
Çalıştay'a ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum emperyalistler ve yerli işbirlikçilerine karşı bir bütün olarak şeker pancarımızı, şeker fabrikalarımızı, çiftçimizi, ülkemizi ve geleceğimizi savunma mücadelesidir.TMMOB, sömürüye ve yağmaya geçit vermemek üzere halkımız ile birlikte şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadelenin içerisindedir" denilirken, Çalıştay'ın programı şöyle:
1.OTURUM
ŞEKER FABRİKALARI VE ÖZELLEŞTİRME
Kolaylaştırıcı : Ahmet ATALIK – TMMOB ZMO İstanbul Şube YK Başkanı
ORHAN SARIBAL – CHP Bursa Milletvekili
Abdullah Aysu – Çiftçi Sendikaları Konfedarasyonu Genel Başkanı
2.OTURUM (15.00-16.00)
NİŞASTA BAZLI ŞEKER (NBŞ)
Kolaylaştırıcı : Celal Selçuk Esen – TMMOB GMO İstanbul Şube II. Başkanı
Prof. Dr. Osman Erk – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Onur Akbulut – TMMOB GMO İstanbul Şube YK Üyesi
FORUM (16.00-18.00)
Kolaylaştırıcı: Selin Top – TMMOB KMO İstanbul Şube YK Başkanı
Fuat Tekneci – TMMOB GMO İstanbul Şube YK Üyesi