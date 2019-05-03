İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerde AKP paniği...

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin yaz kararnamesiyle sürgün edilmekten çekindiğini yazdı.

31 Mart'ın ardından İstanbul seçimlerine ilişkin AKP baskısı sürerken, kentte seçim kurullarında görev yapan hakimlerin "sürgün korkusu" yaşadığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bir yargı mensubu ile görüşmesini köşesine taşırken, "Seçim kurullarında hakimlerin bulunduğuna, başkanlığı da en kıdemli olanın yaptığına dikkat çeken kaynağım, İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin tayin edilme endişesi yaşamaya başladığını söyledi. Yargı camiasındaki atamaları takip eden bir Ankara gazetecisi olarak onlara özel bir kararname çıkmayacağını düşünüyorum. Ancak, biraz soruşturunca, kaygının Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesi ile ilgili olduğunu öğrendim. YSK İstanbul seçimini iptal etse de etmese de Hakimler Savcılar Kurulu'nun açıklayacağı yaz kararnamesinde İstanbul'daki seçim kurulu üyesi hakimlerin durumuna detaylıca bakmakta yarar olacak" ifadelerini kullandı.