İstanbul'da saldırı uyarısı iddiası

İstanbul Valiliği'nin kamu kurumlarına İstanbul’da saldırı olabileceğine yönelik bilgiler edindiğine dair yazı gönderdiği ileri sürüldü.

İstanbul Valiliği'nin kamu kurumlarına IŞİD'in İstanbul'da bir saldırı planı yaptığına ilişkin yazı gönderdiği ileri sürüldü.

Odatv'de yer alan habere göre, yazıda “DEAŞ terör örgütü tarafından, İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 (on) günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, turizm bölgeleri ve sağlık turizminin, ilimiz Fatih ilçesi Eminönü bölgesinin özellikle kara ve deniz ulaşım araçlarının ve bunların duraklarının eylem hedefi olabileceği (Marmaray olabileceği değerlendirilmiştir) yönünde bilgiler elde edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.