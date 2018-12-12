İstanbul'da polisin açtığı ateş bir kişinin ölümüne neden oldu

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca polis tarafından açılan ateş sonrası bir kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Ataşehir’de, ’dur’ ihtarına uymadığı belirtilen araca polis ateş açtı. Aracın içinde bulunan 3 kişiden biri vurularak hayatını kaybederken 2 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olayda ölen Cihan Seyhan’ın amcası Şakir Seyhan, yaptığı açıklamasında “Olay, çocuklar arabaya biniyor, uygulama noktasında durdurulmak isteniyor, ama galiba ehliyeti olmadığı için kaçıyor. Polis ekipleri arkadan ateş ediyor ve bizim gencimiz Cihan Seyhan’ımız, iki aylık evli gencimizi öldürüyorlar. Emniyet bize, kaçtığını ve polisin de ateş ettiğini söylüyor. Ben buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, buna sessiz kalmasını istemiyoruz. Ateş eden polis şu an savcılıktaymış. Biz şuan da şoktayız” dedi.