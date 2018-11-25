İstanbul'da park halindeki 11 araç kundaklandı

Sultangazi'de park halindeki 11 araç kundaklandı. Olayın arkasında kimin olduğu bilinmiyor.

İstanbul, Sultangazi'de park halindeki 11 araç sabaha karşı kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı.

Cebeci mahallesi 2506. sokakta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

​Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.