İstanbul'da oyların yüzde 89'u sayıldı, aradaki son fark açıklandı

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin itirazları sonucu yapılan yeniden sayımların sonuna gelindi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'da oyların yüzde 89'unun sayıldığını açıklarken, aradaki farkın 15 bin 800 olduğunu duyurdu.
KAZANAN BELLİ İMAMOĞLU❗️❗️❗️
Sancaktepe, Beylikdüzü ve Beyoğlu’nda da sayım bitti.
15 ilçe kaldı.
Oyların %89’u sayıldı
Fark 15.800
Kalan sayılacak oy 35.000#değişenbirşeyyok #16MilyonMazbataBekliyor #FarkKapanmıyor @ekrem_imamoglu
— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 7 Nisan 2019