İstanbul'da oyların yüzde 89'u sayıldı, aradaki son fark açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'da yeniden sayılmasına karar verilen oyların yüzde 89'unun sayıldığını, aradaki farkın sürdüğünü açıkladı.
Pazartesi, 08 Nisan 2019 07:45

31 Mart seçimlerinin ardından AKP'nin itirazları sonucu yapılan yeniden sayımların sonuna gelindi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'da oyların yüzde 89'unun sayıldığını açıklarken, aradaki farkın 15 bin 800 olduğunu duyurdu.

 