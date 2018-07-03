İstanbul'da orman yangını

Kartal Aydos Ormanları'nda saat 04.30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da Aydos Ormanı’nda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı’nda sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Orman İşletme Müdürlüklerinden 60, çevre belediyelerden 50 kişilik itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait bir itfaiye helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevleri yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Bölgede 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.