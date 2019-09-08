İstanbul'da okulların ilk günü ücretsiz ulaşım

İBB eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 06.00-14.00 saatleri arasında, havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 6.00-14.00 saatleri arasında, havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Eğitim-öğretim yılı başlangıcı sebebiyle Pazartesi günü saat 06.00-14.00 saatleri arasında havalimanı hatları hariç tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. İstanbul kartınızı kullanarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" denildi.