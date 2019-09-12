İstanbul'da ofis kurup uluslararası tekellerden borç alacaklar

Bugün kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne uluslararası mali piyasalardan borç alma görevi verildi ve 110 kadro tahsis edildi. Uluslararası mali piyasada iş yapan tekellerden daha rahat borçlanılması için İstanbul’da ofis kurulacak.

Bugün yayımlanan 45 sayılı CBK ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Örgüt yapısında Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu; uluslararası mali piyasalardan borç alma görevi verildi; 110 kadro tahsis edildi; Maliye Bakanına Ankara dışında doğrudan merkeze bağlı birimler kurma yetkisi tanındı.

Bütün bunlar, uluslararası mali piyasada iş yapan tekellerden daha rahat borçlanılması için İstanbul’da ofis kurulacağını gösteriyor.

Türkiye Devletinin kuruluş yıllarında yabancı ülkeler elçiliklerini Ankara’ya taşınmamak için direnmişler, Cumhuriyetin kalıcılığına inanmaları üzerine ikna olmuşlardı.

Tersine bir göç başladığı görülüyor.

45 sayılı CBK ile yapılan değişikliklere kısaca bakmakta yarar var:

İÇ BORÇLANMA

1 sayılı CBK değiştirilmeden önce İç borçlanma ve bunun gerektirdiği Hazine Bonosu, DİBS çıkarılması, faizlerin belirlenmesi, ihale yöntemi, satılması gibi işlemler, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü eliyle yürütülüyordu.

Bu görev ve yetkiler yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğüne devredildi.

DIŞ BORÇLANMA

Dış borçlar ise Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü eliyle yönetiliyordu. Bu görevi sürüyor. Ancak bir yetkisi çıkarıldı: Uluslararası mali piyasalardan borç alma yetkisi yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğüne devredildi.

Önceki metinde; “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile mali piyasalardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak…” deniliyordu. Yeni metinde “mali piyasalardan” sözcükleri yok.

İkili yapı kurgulanmış: ülkeler ve kuruluşlarından borç alınırken Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü; uluslararası mali piyasalardan borç alınırken Borçlanma Genel Müdürlüğü devreye girecek.

Garip bir durum; uluslararası mali piyasalarla ilişkileri, dış ekonomik ilişkiler kapsamında saymamışlar. Neden böyle bir ayrım yapıldığının üzerine gidilmesi gerekiyor.

BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL'DA MI KURULACAK?

45 sayılı CBK ile yeni kurulacak Genel Müdürlüğe 110 kadro tahsis edildi ve Hazine ve Maliye Bakanına gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurma yetkisi verildi. Uluslararası mali piyasalar da İstanbul’u pek seviyor.

Bütün bunlar, Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da kurulacağını gösteriyor.