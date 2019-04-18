İstanbul'da mazbata kutlamaları: Saraçhane, Gazi, Küçükçekmece...

Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam saatlerinde mazbatayı almasının ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kutlamalar yapıldı. İşte o kutlamalardan bir bölümü...

Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatayı aldı. İmamoğlu'nun mazbatayı alacağı haberinin duyulmasından itibaren, gece geç saatlere kadar İstanbul'un çeşitli noktalarında kutlamalar yapıldı.

Kutlamaların en merkezi noktası Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı çevresi oldu. CHP'lilerin yanı sıra İyi Parti üyeleri, HDP seçmenlerinin de katıldığı kutlamalarda, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulunuldu, halaylar çekildi.

İmamoğlu ve CHP'liler oradan ayrıldıktan sonra kutlamalar saatlerce sürdü. Davullu, zurnalı; halaylı, horonlu kutlamalara, belediye önündeki yol trafiğe açıldıktan sonra geçen birçok araç kornalarla destek oldu. Kalabalıkları ancak CHP'liler, "Hafta sonu daha büyük kutlama yapacağız, dağılalım" çağırısıyla dağıtabildi.

Saraçhane'deki kutlamalar havadan da görüntülendi.

Saraçhane'ye bir de buradan bakın Sevgili arkadaşlarım Yönetmen Eylem Şenel ile Hasan Tual, İmamoğlu'nun mitingini drone ile görüntüledi. İşte o tarihi anlar: pic.twitter.com/XMzSjQqmez — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 17 Nisan 2019

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HALAYLAR ÇEKİLDİ

İstanbul'un en büyük mahallelerinden Atakent Mahallesi. AKP'nin kaybettiği ilçelerden biri olan Küçükçekmece ilçesinde halk mazbatadan sonra meydanda toplanıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

GAZİ MAHALLESİ'NDE DE KUTLAMA VARDI

Gazi Mahallesi'nden de halk sokağa çıktı. İmamoğlu'nun mazbata almasını halaylarla ve şarkılarla kutladılar.

EYÜP'TE VE GAZİ MAHALLESİ'NDEKİ KUTLAMALAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Eyüp ilçesinden ve Gazi Mahallesi'ndeki kutlamalar da KRT kameralarına böyle yansıdı: