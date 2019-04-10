İstanbul'da mazbata bilmecesi: Kimler aldı, kimler bekliyor?

31 Mart seçimlerinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen İstanbul'da yeniden sayımlar sürerken, sadece Büyükşehir'de değil, birçok ilçede de mazbata krizi yaşanıyor.

İstanbul'da hem büyükşehir hem de ilçelerde seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen mazbata krizi son bulmuş değil. 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da mazbatanın verildiği ilçeler şöyle: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu... Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle: Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.