İstanbul'da mazbata bilmecesi: Kimler aldı, kimler bekliyor?

İstanbul'da hem büyükşehir hem de ilçelerde seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen mazbata krizi son bulmuş değil.
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da mazbatanın verildiği ilçeler şöyle: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu...
Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle: Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.