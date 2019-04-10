İstanbul'da mazbata bilmecesi: Kimler aldı, kimler bekliyor?

31 Mart seçimlerinin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen İstanbul'da yeniden sayımlar sürerken, sadece Büyükşehir'de değil, birçok ilçede de mazbata krizi yaşanıyor.
Çarşamba, 10 Nisan 2019 07:53

İstanbul'da hem büyükşehir hem de ilçelerde seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen mazbata krizi son bulmuş değil.

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da mazbatanın verildiği ilçeler şöyle: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz,  Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu...

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle: Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

 