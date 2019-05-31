İstanbul'da köprü geçişlerine yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerini kullanan araçlara ilişkin sınıflandırmasını değiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden "kaçak geçişlerle" ilgili Meclis'te kabul edilen teklifin ardından yeni düzenlemeye gitti.

Buna göre Boğaziçi Köprüsü’nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.

Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık bu köprüden geçebilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek. Yavuz Sultan Selim köprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.