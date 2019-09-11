İstanbul'da kadın cinayeti

Sancaktepe'de Naciye Torunoğlu adlı kadın evinde başına bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Sancaktepe'de Kemal Türker Mahallesi Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Naciye Torunoğlu'na(57) iki gündür ulaşamayan anne ve babası durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri içeri girdiklerinde Naciye Torunoğlu'nun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yerde yatan Naciye Torunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri evin içerisinde yaklaşık dört saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin ilk incelemelerinde Naciye Torunoğlu'nun başından sert bir cisimle darbe aldığını tespit etti.

Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.