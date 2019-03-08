İstanbul'da kadın cinayeti!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadın cinayeti yaşandı.

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir binada saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistanlı K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde K.L'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu. İdris Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayda, İdris Ç.'nin önce K.L'yi başından vurduğu, ardından da kendisini vurduğu üzerinde duruyor.