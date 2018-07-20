İstanbul’da IŞİD operasyonu: Şişani'nin eşi gözaltına alındı

IŞİD'in 'Savaş Bakanı' olarak nitelenen ve geçtiğimiz yıllarda öldürülen Ebu Ömer eş-Şişani'nin eşi İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

IŞİD'in Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün askeri kanat sorumlusu Ebu Ömer eş-Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D, İstanbul’da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese Özel Harekât Timleri desteğinde operasyon yaptı. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.

Olay uluslararası basında "IŞİD'in 'Savaş Bakanı'nın eşi Türkiye'de gözaltına alındı" şeklinde duyuruldu.

BABASI BAKANDI

Yapılan araştırmada, S.K adına düzenlenmiş pasaportun sahte ve S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen Ebu Ömer eş-Şişani’nin eşi olduğu ve bu evlilikten 2 oğlu olduğu belirlendi.

Çeçen lider Ramazan Kadirov’un hükümetinde bakan olan Asu Dudurkaev’in kızı olan S.D, internette IŞİD'le bağ kurduktan sonra Suriye’ye gitti, Ömer Şişani’nin sağ kolu Hamzat’la evlendi.

S.D., Hamzat'ın ölümünün ardından Şişani ile evlendi.