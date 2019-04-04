İstanbul'da ilçe ilçe yeniden sayım sonuçları belli oldu

İstanbul'da 10 ilçede itiraz edilen sandıklardaki yeniden sayım tamamlandı.
AKP lehine 883, CHP lehine 593 oy çıktı.
İşte ilçelerdeki durum:
BAYRAMPAŞA: AKP 85 – CHP 28
FATİH: AKP 250 – CHP 78
SARIYER: AKP 196 – CHP 77
BÜYÜKÇEKMECE: AKP 72 – CHP 36
BAŞAKŞEHİR: AKP 95 – CHP 34
BAKIRKÖY: AKP 0 – CHP 258
EYÜPSULTAN: AKP 28 – CHP 0
ŞİLE: AKP 0 – CHP 8
BEYKOZ: AKP 152 – CHP 74
ADALAR: AKP 5 – CHP 0
ESENYURT (650 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 247 – CHP 160
TUZLA (138 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor) AKP– CHP 4
KARTAL (35 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 0 – CHP 10
BAĞCILAR (123 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 29 – CHP 8
ESENLER (150 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 58 – CHP 17
ÇATALCA (17 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AK Parti 0 – CHP 1