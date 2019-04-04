İstanbul'da ilçe ilçe yeniden sayım sonuçları belli oldu

İstanbul'da AKP'nin itirazlarıyla yeniden sayım işlemleri sürerken ilçe ilçe geçersiz oylardan çıkan sonuçlar açıklandı.
Perşembe, 04 Nisan 2019 13:09

İstanbul'da 10 ilçede itiraz edilen sandıklardaki yeniden sayım tamamlandı.

AKP lehine 883, CHP lehine 593 oy çıktı.

İşte ilçelerdeki durum:

BAYRAMPAŞA: AKP 85  –  CHP 28

FATİH: AKP 250  – CHP 78

SARIYER: AKP 196 – CHP 77

BÜYÜKÇEKMECE: AKP 72  – CHP 36

BAŞAKŞEHİR: AKP 95  –  CHP 34

BAKIRKÖY: AKP 0  – CHP 258

EYÜPSULTAN: AKP 28 – CHP 0

ŞİLE: AKP 0 – CHP 8

BEYKOZ: AKP 152 – CHP 74

ADALAR: AKP 5 – CHP 0

ESENYURT (650 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 247 – CHP 160

TUZLA (138 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor) AKP– CHP 4

KARTAL (35 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 0  – CHP 10

BAĞCILAR (123 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 29   –  CHP 8

ESENLER (150 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AKP 58 – CHP 17

ÇATALCA (17 sandık sayıldı, sayım işlemi sürüyor): AK Parti 0  – CHP 1