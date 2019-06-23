İstanbul'da 'ikinci' seçim: Oy verme işlemi başladı

31 Mart'ta yapılan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin AKP ve YSK eliyle iptal edilmesinin ardından bugün yeniden sandık başına gidiliyor. Oy kullanma işlemi sat 08.00'de başlarken, sandıklar saat 17.00'da kapanacak.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'da başladı.

Oy verme işlemi saat 17:00’da sona erecek.

İstanbul seçimi için 39 ilçede bin 897 yerde 31 bin 124 sandık kuruldu.

7 ilçede bulunan 19 cezaevinde 62 sandık kuruldu. Bu sandıklarda; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü toplam 9 bin 320 cezaevi seçmeni tercihte bulunacak.

Seçmenlerin oy verirken yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.