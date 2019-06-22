İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı.

İstanbul Valiliği yangınla ilgili yaptığı açıklamada 4 yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini, iki işçinin ise yaralandığını açıkladı.