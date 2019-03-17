İstanbul'da EYT mitingine yoğun katılım

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, sorunlarının çözümü kavuşturulması talebiyle İstanbul'da miting düzenledi. Mitinge, Türkiye'nin dört yanından yoğun katılım yaşandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, “1 milyon kişi” hedefiyle İstanbul Maltepe meydanında miting düzenledi.

On binlerce kişinin katıldığı mitingde "EYT burada devlet nerede" sloganları atılarak EYT'lerle ilgili düzenleme yapılması istendi.

TKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bugün burada toplananlar, haklarını gasp edenlerle aynı gemide değildir.

Oysa çalışma da emeklilik de en temel haktır. Bu düzen bu hakkı ayaklar altına alarak, insanları çalışmak için yaşamak zorunda bırakmaktadır.

Çalışma ve emeklilik hakkının devlet tarafından güvence altına alındığı bir düzen için mücadele eden Türkiye Komünist Partisi, bugün Maltepe’de buluşan Emeklilikte Yaşa Takılan emekçilerin haklı mücadelesinin yanındadır."