İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı, ekmek 1.50 TL'ye satılmaya başlandı.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi fakat bu zam duyurulmadı. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı ekmek 1.50 TL'ye satılmaya başlandı.

Fırıncılar Odası'na bağlı olanlar ise ilerleyen günlerde zam yapacaklarını belirtti.

Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin yaptığı açıklamada ekmeğe zam geldiğini söyledi. Çetin, “Fırıncılar İstanbul’da ikiye ayrılıyor. İstanbul Ticaret Odası’na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz” dedi.