İstanbul’da defile yapan 'İslami modacı'ya dolandırıcılıktan 18 yıl hapis

İstanbul'da defile yapan Endonezyalı 'tasarımcı' Anniesa Hasibuan, ülkesinde dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

New York Moda Haftası'nda hepsi türbanlı mankenlerle defile yaparak uluslararası alanda adını duyuran Endonezyalı 'tasarımcı' Anniesa Hasibuan, ülkesinde dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre mahkeme, sahibi oldukları seyahat şirketlerinde hac organizasyonları için topladıkları 60 milyon doları zimmetine geçirdiği öne sürülen Hasibuan ve kocası Andika Surachman'ı suçlu buldu.

Para yatıranların Mekke'ye gidemediği belirtiliyor.

Hasibuan, İstanbul, Londra ve Cannes'da da defileler yapmıştı.