İstanbul'da 'Bu düzen değişmeli' diyenler Maltepe'de buluştu

1 Mayıs'ta 'Bu düzen değişmeli' diyenler İstanbul Maltepe'de TKP kortejinde buluştu. Kurulan kürsüden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKG adına Ahmet Batur, sanatçı Orhan Aydın, metal işçileri adına Mustafa Tozkoparan, bilim insanı, aydın ve sanatçılar adına Cansu Fırıncı kitleye seslendi. Konuşmaların ardından kortej slogan ve marşlarla alana doğru yürüyüşe geçti. Miting sonrası TKP kortejine seslenen Okuyan, 'Daha yapacak çok şeyimiz var. Yeni etap 24 Haziran! Haydi çalışmaya' dedi.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul'da Maltepe Mitingi'ne "Bu düzen değişmeli" sloganıyla katıldı.

Sabah 11.00'de kortejlerini oluşturan TKP'liler yürüyüşe geçmeden önce kendi kürsülerini kurdular. TKP kürsüsünden Türkiye Komünist Gençliği adına Ahmet Batur, sanatçı Orhan Aydın, metal işçileri adına Mustafa Tozkoparan, bilim insanı, aydın ve sanatçılar adına Cansu Fırıncı ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kitleye seslendi.

1 Mayıs'ın işçilerin sömürü düzenini değiştirme iradesiyle anlam kazandığının vurgulandığı konuşmaların ardından kortej, "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Kahrolsun sermaye egemenliği", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak" sloganları ve marşlarla alana doğru yürüyüşe geçti.

Sarı baretleriyle "Bu düzeni biz değiştireceğiz" pankartı arkasında yürüyen TKP'li işçi ve emekçilerin alana girişi coşkuyla karşılandı.

Mitingin ardından yeniden kurulan TKP kürsüsünden korteje seslenen Kemal Okuyan, "Daha yapacak çok şeyimiz var. Yeni etap 24 Haziran! Haydi çalışmaya" dedi.

GÜNCELLEME: 16.00

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, mitingin ardından parti kortejine seslendi.

İstanbul Maltepe'de düzenlenen 1 Mayıs mitinginin ardından parti kortejine seslenen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye’nin birçok yerinde yüz binlerce emekçinin işçi sınıfının birlik ve mücadele gününü kutladığını belirterek TKP'nin de birçok noktada, birçok kentte sosyalizmin şanlı bayrağını onurla temsil ettiğini dile getirdi.

"Uzlaşmacı bir siyasete, iddiasız, sosyalizme inancını yitirmiş bir siyasete mahkum etmek isteyenler yanıldılar" diyen Okuyan, TKP'nin bu ülkede umudun yeşertilebileceğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Okuyan "1 Mayıslar asla 365 gün içinde sembolik bir gün olmadı. Her zaman mücadelenin genel hedeflerine bağlamaya çalıştık. 24 Haziran da böyle. Bizi zorlu bir sınav bekliyor. Bizden istediler ki TKP, emekçi halk boyun eğsin, düzenin temsilcilerine, düzenin kendi içinde ürettiği ehveni şere mahkum olsun. Biz dedik ki bunu yapamayız, bu halka yapamayız. TKP’yi seçime sokmuyorlarsa, kapıdan değil bacadan yine gireriz, 24 Haziran’da sosyalizmin sesi oluruz" diye konuştu.

Bugünden itibaren 24 Haziran seçimleri için kolları sıvadıklarını söyleyen Okuyan "Nerede bir işyeri, fabrika, emekçi mahallesi, okul varsa oraya sosyalizmin sesi ulaşmak zorunda. Halk komiteleri yola çıkıyor, adaylarımızı belirliyoruz. Mahalle mahalle, işyeri işyeri, köy köy örgütleniyoruz. Çoğalmak zorundayız. 1 Mayıs’ın bir anlamı oldu. Dik durduğumuz zaman çoğaldığımızı, yayıldığımızı gördük." dedi.

Siyasi iktidarın zorbalıkla, yalanla dolanla emekçi halkı yıldırmaya, kandırmaya devam ettiğini belirten TKP Genel Sekreteri, "Kimsenin baskılara boyun eğmesine izin vermeyeceğiz çünkü burada TKP var. Tembellik etme zamanı değil. Biz bu alçaklardan daha çalışkan olmak zorundayız. Bu alçaklar derken bu düzenin sahiplerini, bu düzene boyun eğmemizi isteyen sözde solcuları da kastediyorum. Ne zorbalara ne de zorbalara boyun eğmemizi salık veren sahte solculara boyun eğeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okuyan konuşmasını "Yağma yok sosyalizm var! Yaşasın TKP! Daha yapacak çok şeyimiz var. Yeni etap 24 Haziran! Haydi çalışmaya" sözleriyle bitirdi.

GÜNCELLEME: 12.46

TKP korteji "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Kahrolsun sermaye egemenliği", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak" sloganlarıyla ve marşlarla yürüyor.

GÜNCELLEME: 12.26

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kürsüde konuşmasına başladı. Okuyan şunları söyledi:

"Sadece ve sadece neden buradayız, onu konuşacağım. 1 Mayıs işçi sınıfının bu düzeni değiştirme iradesidir. Sömürüye karşı çıkmadan 1 Mayıs'ı kutlamak ikiyüzlülüktür. 1 Mayıs'ı kutlayıp paralı eğitime, paralı sağlığa tamam diyemeyiz. 1 Mayıs işçi sınıfının iktidara yürüyüşüdür. Bizim yürüyüşümüz işçi sınıfının iktidara yürüyüş mücadelesidir. Daha azıyla yetinmeyeceğiz. Bugün yürüyeceğiz 24 Haziran'da Abdullah'ından Abdüllatif'ine Erdoğan'ından diğerlerine hepsinin üzerine basıp geçeceğiz. Milletvekili seçimlerinde bu düzeni değiştirmek isteyenlere oy vereceğiz. Cumhurbaşkanlığında ise hepsine basıp geçersiz oy kullanacağız. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Devrim!"

Metal işçileri adına Mustafa Tozkoparan şunları kaydetti:

"Türkiye işçi sınıfından sömürüye boyun eğmesi 1600 lirayla çalışması isteniyor. 1600 liraya çalışırken patronların milyonlarca kazanmasını kabul etmiyoruz. İşte bu yüzden 1 Mayıs'tayız. Patronların işçileri düşündüğü hiç görülmüş mü? Gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan bir düzen mümkün. Bunun için örgütleneceğiz. Fabrikalarda, plazalarda örgütleneceğiz."

GÜNCELLEME: 12.16

TKP kürsüsünde sanatçı ve aydınlar adına Cansu Fırıncı konuşma yapıyor. İşçi sınıfından yana bilim insanlarının, sanatçıların, komünist aydınların mesajını okuyan Cansu Fırıncı şunları söyledi:

"1 Mayıs alanındayız. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında işçi sınıfının safındayız.

Düşünce özgür olmalıdır diyorlar. Evet, düşünce özgür olmalıdır. Bilim özgür olmalıdır. Sanat özgür olmalıdır. Özgürlük lafla olmaz ama… Özgür olmak için taraf olmak gerekir bu dünyada.

Düşünce özgür olmalıdır, evet. Yalan söylemek özgürlük sayılır mı peki? Türkiye ekonomisinin çok iyi gittiğini kanıtlamak için rakamlara takla attıranlar özgürlüklerini mi kullanmaktadırlar? İşçinin insanca yaşaması mı haktır, yoksa patronuna daha fazla kazanç elde etmesi mi? Bu tarafların ikisi birden haklı olamaz. Biri haklıdır öteki yanlış.

Çocuklara tecavüz edilen bir ülkede 'ben işimi yapıyorum ya, gerisiyle ilgilenmem' diyebilir mi bir müzisyen? Gördük işte kadınların eve kapatılmak istendiği zamanda tiyatro yapılamazmış… Fabrikalar yağmalanırken bir iktisatçı ne yapar? Muska yazmak, sülük yapıştırmak moda olmuşsa sağlık emekçisi gözlerini kapatabilir mi bu olanlara?

Biz de tarafız. 1 Mayıs’ta alanlardayız. Aklımızı ve bütün birikimimizi halkın yararına sunmaya geldik.

Bu düzen değişmelidir. Bu düzeni değiştireceğiz!"

GÜNCELLEME: 12.08

TKP kortejinde saygı duruşunda bulunularak Enternasyonal Marşı okundu.

Kürsüden katılımcılara seslenen Orhan Aydın şunları söyledi: "Bu düzen değişecek, mücadeleyle değişecek. Paranın padişahlığı son bulacak. Bu yalan bitecek, bu talan bitecek, bu düzen yıkılacak. Ayağa kalktık, yürüyoruz."

Türkiye Komünist Gençliği'ni (TKG) temsilen Ahmet Batur konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerin bölünmesi yasası üniversitelerin teslim alınması yasasıdır. Türkiye gençliği piyasacılığın gericiliğin pençesinde. Üniversitelerin bölünmesi gericidir bilim düşmanıdır.

OHAL sebebiyle şenlikleri yasaklayanlar Koç grubunun etkinliklerine izin verdiler. Ama ODTÜ'lüler onlara izin vermedi geçit vermedi. Umutsuz olanlar bir haftadır her gün direnen Gazi'ye, Beyazıt'a baksınlar. Direnen arkadaşlarımıza söz veriyoruz bu kavga bizim de kavgamızdır.

Türkiye seçim dönemine girdi. Gençlik öyle ya da böyle taraflaşsın isteniyor. Okuyan gençler bir yandan da çalışsın isteniyor.

Sadece İstanbul’da 1,25 milyon öğrenci var.

Üniversite mezunu işsizler… Düzen partileri işsizliğe çözüm üretemez… Sınav sistemi ortada…

Türkiye’de gençlerin gerçek sorunları var. TKP dışında çözüm üreten tek bir siyasi parti yok. 24 Haziran’da bizden oy bekleyen düzen partileri avuçlarını yalar.

6. Filo’nun denize dökülüşünün 50. yılında bir kez daha ayağa kalktık. Ne mutlu ki büyük bir anti emperyalist mücadele yükseliyor. Ama emperyalist güçler dünyada ve bölgemizde büyük bir tehdit olmaya devam ediyor.

Türkiye'de gençlerin gerçek sorunları var ve TKP dışında bunlara çözüm üreten hiçbir parti yok. BU yüzde düzen partileri 24 Haziran seçimlerinde avuçlarını yalarlar.

Söz veriyoruz biz kazanacağız, emperyalizm kaybedecek."

GÜNCELLEME: 11.55

Türkiye Komünist Partisi kürsüsünden işçilere seslenilecek. Kürsüden yapılacak konuşmalar TKP'nin sosyal medya hesaplarından ve soL'dan canlı yayında izlenebilecek.

İstanbul Maltepe'de 1 Mayıs mitingi için hazırlıklar sürüyor, toplanmalar başladı.

"Ekmek için, iş için, eşitlik için, özgürlük için, kimsenin kimseyi sömürmediği bir ülke için bu düzen değişmeli" diyenler Türkiye Komünist Partisi (TKP) kortejinde buluşuyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de pankartlarıyla alanda yerini almaya başladı.

(Güncelleniyor...)