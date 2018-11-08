'İstanbul'da boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek'

İstanbul'daki boğaz köprüleri hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 'İstanbul’da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecek' iddiasında bulundu.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci İstanbul'daki boğaz köprüleri hakkında bir iddia ortaya attı. Kahveci, "İstanbul’da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecek" dedi.

Kahveci bugünkü yazısındaki iddiayı şu ifadelerle anlattı:

"Yine tekrar edeceğim.

İstanbul’da boğaz köprüleri çok uzun sürmeyecek bir zaman diliminde çift taraflı ücretlendirilecektir.

YSS Köprüsü çift taraflı ücrete tabi. Avrasya Tüneli aynı şekilde çift taraflı ücrete tabi. Zaten bu iki köprü+tünel geçişi ve Osmangazi Köprüsüne Hazinden yapılan garanti ödemeleri nedeniyle Demirel ve Özal’ın yaptırdığı köprülere de fahiş zam yapıldı.

Son iki yılda Demirel’in ve Özal’ın devletin kaynakları ile ucuza yaptırdığı köprülerin geçiş fiyatı 3,40 TL’den 8,75 TL’ye artırıldı."

'NEDEN YÜZDE 157 ZAM YAPILDI?'

"Sadece iki yılda nerede ise hiçbir gideri olmayan bu iki köprüye neden yüzde 157 zam yapılır?

Her ne kadar eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bu köprü ve otoyollara yapılan Hazine garantisi ödemelerinin 3 yıl, bilemedin 4 yılda biteceğini açıklasa da, bu konuda mevcut araç sayısı vs hiçbir yeni gelişme yoktur. Kısaca özel sektöre çok yüksek Hazine garantileri ile yaptırılan hizmetlere öyle görülüyor ki, daha uzun süre ödemelerde bulunacağız.

Yine öyle görülüyor ki, özel sektör köprü ve yolları için geçenler 1 akçe öderken, geçmeyenler 3 akçe ödemeye devam edecek.

Ve de muhtemeldir ki, köprülerin Hazine garantileri eski yapılar üzerinden vatandaşa fatura edilerek kapatılmaya çalışılacak."

'ACABA BU UYGULAMA NE KADAR YASAL?'

"Şimdi bir kaç soru da toplumun sorunlarının çözümünde iktidara alternatif yollar gösterecek olan muhalefete iletelim.

İstanbul’da büyük araçlara tek bir güzergah zorunlu yapıldı. Alternatif güzergahlara göre ise fiyat farkı çok yüksek.

Acaba bu uygulama ne kadar yasal?

Bakan’ın açıkladığı gibi, herkes gönlüne göre istediği yolu mu kullanıyor; yoksa tek yol yüksek ücretli özel sektöre mi çıkıyor?"