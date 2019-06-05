İstanbul'da bir kadın uzaklaştırma cezası bulunan eşi tarafından kurşunlandı

İstanbul'da Yasemin C., caddede yürüdüğü sırada uzaklaştırma cezası bulunan eşi Hasan Engin C. tarafından kurşunlandı. 7 yerinden vurulan Yasemin C. hastaneye kaldırıldı.

t24'ün haberine göre, Yasemin C., İstanbul Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yürürken uzaklaştırma cezası bulunan eşi Hasan Engin C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yedi yerinden yaralanan Yasemin C.'ye ilk müdahale çevredeki yurttaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yasemin C., İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Saldırgan koca, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

'KORUMA TALEP ETTİK VERMEDİLER'

Olayı gören yurttaşlar, Yasemin C.'nin olay yerine gelen bir yakınının "koruma talep ettik vermediler" diye bağırdığını söylediler.

Saldırgan koca, polisler tarafından aranıyor.