İstanbul'da bazı yollar İsrail protestoları sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da İsrail karşıtı protestolara önlem olarak kimi yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı ve İsrail’in onlarca Filistinli protestocuyu öldürmesi sonrasında bugün İstanbul’da protesto edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün 19.00’da Beyoğlu’ndaki Tünel Meydanı’na ABD’nin protesto gösterisi olacağını, alınan önlemler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Buna göre kapatılacak yollar şöyle:

Yeni Çarşı Caddesi,

Meşrutiyet Caddesi,

Kumbaracı Yokuşu,

Asmalı Mescit Caddesi,

İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi,

Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi.

İstiklal Caddesi üzerinden araç geçişine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılacak.