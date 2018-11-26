İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

İstanbul Sancaktepe'de askeri bir helikopter düştüğü öğrenildi.

Helikopter Sancaktepe'de evlerin de olduğu bir bölgeye düştü

Helikopterin düşmesi sonrası dört asker yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.

DHA muhabiri, "Şehitlerimiz, yaralılarımız var. Sıkışan askerlerimiz vardı, itfaiye ekipleri vardı, sağlık ekipleri sevk edildi" dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Sarıgazi Mahallesi Muhtarı, bölgenin askeri helikopterlerin geçiş yaptığı bir yer olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" dedi.

İHA muhabiri Tuna Can Atalay, görgü tanıklarının helikopterin binaya çarpmamak için manevra yaparak yere düştüğünü söylediğini aktardı.