İstanbul'da askeri alan imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Esenler'deki eski askeri alan için alt ve üst ölçekli planları hazırlayarak 26 Ağustos’ta askıya çıkardı. Yeni planlara göre 720 hektarlık alanın yüzde 38’ine konut, turizm ve ticaret yapıları inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, Esenler’de 720 hektar büyüklüğündeki askeri alanı imara açtı. Topkule ve Baştabya Kışlaları’nın da bulunduğu yaklaşık bin futbol sahası büyüklüğündeki alana konut, turizm, ticaret yapıları, park, millet bahçesi ve külliyeler inşa edilecek.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Metris, Topkule ve Baştabya Kışlaları’nın bulunduğu askeri alanlar 2012 yılında “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Esenler Belediyesi arasında 2015’te protokol imzalandı. Protokollere göre Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri kışlalar taşınacak, Esenler genelinde bulunan imar sorunlu, yenilenemeyen, riskli ve taşınması gereken yapılarda ikamet eden hak sahiplerinin rezerv alanına transferi sağlanacaktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, alanın Esenler Kuzey Topkule ve Baştabya bölümü için alt ve üst ölçekli planları hazırlayarak 26 Ağustos’ta askıya çıkardı. Yeni planlara göre 720 hektarlık alanın yüzde 38’ine, yani 2 milyon 788 bin 562 metrekaresine, konut, turizm ve ticaret yapıları inşa edilecek. Konutlar zemin artı 6 katlı olacak. Alanın 583 bin 402 metrekaresi park alanı olarak ayrıldı. Bunların dışında alanda camiden liseye, hastaneden belediye hizmet alanına kadar birçok yapı var. Şehir gibi tasarlanan alanda külliyeler de yapılacak. Planlara 26 Eylül’e kadar itiraz edilebilecek.

'YAŞAM ALANI BETONLAŞTIRILIYOR'

Planları değerlendiren eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, “Ticari mantıkla çevre düzeni planı yok sayılıyor. İstanbul’un “Anayasası” olarak bilinen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı da dikkate alınmıyor. Yapılan bu plan tadilatı ile İstanbul’a bir kere daha ihanet edilmiştir. 720 hektar yaşam alanı bir çırpıda rant uğruna betonlaştırılıyor. Yasalara ve imar mevzuatına aykırı olan bu düzenleme kamu yararı taşımıyor ve kente yeni nüfus artışı, yeni yapı yoğunluğu ile birlikte yeni sorunlar taşıyacak” dedi.

Doğan, İstanbul’un artık bu yapı yoğunluğunu kaldırmadığını belirterek “Uygulanan bu politikalarla birlikte kentte yaşam çekilmez bir hal almıştır. Toplamda yaklaşık 14 milyon metrekare inşaat yapılacaktır. Bu alana yeraltı otoparkları ve bodrumlar dahil değil. Olası bir Marmara depreminde acil müdahale, toplanma alanı ve geçici barınma alanı olarak kullanılması gereken alan olmalıdır bu boş ve halen bakir olan alan. İstanbul’un yapılara ve betona ihtiyacı yok. Ancak park alanlarına, boş alanlara ve meydanlara ihtiyacı var. Nefes alınacak alanlara ihtiyaç vardır, deprem toplanma alanına ihtiyaç vardır. Bütün bu gerekçelerle söz konusu plan geri çekilmeli ve Çevre Şehircilik Bakanlığı da İstanbul’un planlarından elini çekmelidir. Yasalara aykırı olan bu planlara gerekli yasal itirazımı yapacağım” diye konuştu.