İstanbul'da Adalar'a 24 saat vapur seferleri başlıyor

16 Eylül 2019 pazartesi günü kış tarifesine geçileceğini duyuran İBB Şehir Hatları, Bostancı’dan Adalara 24 saat vapur seferleri başlatılacağını açıkladı.

İBB Şehir Hatları, 16 Eylül 2019 pazartesi günü kış tarifesine geçileceğini duyurdu.

31 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek kış tarifesi kapsamında 24 hatta günlük ortalama 682 sefer düzenlenecek.

Kış tarifesinde İstanbul – Adalar arasındaki ring seferler 43’e yükseltilirken, Bostancı – Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat hizmet verecek.

Beşiktaş ve Eminönü’nden Adalar seferleri Kış Tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü – Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.

Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz – Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer – Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek.