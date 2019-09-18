İstanbul'da 8 ilçede ücretsiz 'halk süt' dağıtımı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 Ekim'de günlük süt dağıtımına başlayacak. 16 Ekim’den itibaren 8 ilçede günlük süt dağıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 Ekim'de günlük süt dağıtımına başlayacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 yıllık araç tasarrufundan kazanılan paranın, aralarında Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi yoğun nüfuslu yerlerin de bulunduğu 8-9 ilçeye dağıtılacak sütün bedeliyle eş değer olduğunu söyledi.

Ailelerin tespit edildiğini, gelecek başvuruların da değerlendirileceğini söyleyen İmamoğlu, “16 Ekim’de Dünya Gıda Günü’nde ilk defa süt dağıtımına 8 ilçede başlıyoruz. Birebir evlerine süt dağıtımı yapacağız. İhtiyacı olan ailelerimize günlük süt dağıtımına başlıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Halk Süt’ü evlerine teslim edeceğiz” diye konuştu.