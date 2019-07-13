İstanbul’da 4 liseden biri imam hatip: 4 ilçede Anadolu lisesi yok

İstanbul'da bulunan 801 lisenin yüzde 24,5'i imam hatip olurken, yurt genelinde geçen öğretim yılında anadolu lisesi sayısının yüzde 118 azaldığı, imam hatip sayısının ise yüzde 153 arttığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında anadolu lisesi sayısı yurt genelinde 118 azalırken imam hatip lisesi sayısı ise 153 arttı.

İSTANBUL'DA İMAM HATİP ORANI YÜZDE 24,5

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, İstanbul’da bulunan 801 lisenin yüzde 24,5’i imam hatip oldu.

Kadıköy, Pendik ve Üsküdar ilçelerinde 6’şar imam hatipin sınavla öğrenci aldığı belirtilirken, Çekmeköy, Esenler, Sancaktepe ve Şile ilçelerinde hiç anadolu lisesi bulunmuyor.

İMAM HATİP HER YERDE

En az tercih edilen ve iktidarın sürekli teşvik ettiği imam hatiplerde sınavla öğrenci alan okulların sayısı 70. İstanbul’da sınavla öğrenci alan imam hatip sadece Çatalca’da bulunmuyor.

En çok imam hatip bulunan ilçeler arasında laik kesimin oldukça yoğun yaşadığı Kadıköy’ün bulunması da dikkat çekti. Kadıköy, Pendik ve Üsküdar’da 6’şar imam hatip sınavla öğrenci alıyor.

4 İLÇEDE ANADOLU LİSESİ YOK

Velilerin en çok tercih ettiği liselerden olan Anadolu liselerinin sayısı ise neredeyse imam hatiplerle aynı.

İstanbul’da sınavla öğrenci alan 72 Anadolu lisesi bulunuyor. Öte yandan Çekmeköy, Esenler, Sancaktepe ve Şile’de ise hiçbir Anadolu lisesi sınavla öğrenci almıyor.

SADECE 12 FEN LİSESİ VAR

Velilerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği fen lisesi sayısı ise oldukça düşük. İstanbul’da sınavla öğrenci alan fen lisesi sayısı yalnızca 12. 39 ilçenin 28’inde hiç fen lisesi yok. Fen lisesi yalnızca Bağcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Silivri, Şile ve Üsküdar’da bulunuyor.

Bu liseler dışında İstanbul’da 3 sosyal bilimler lisesi ve iki çok programlı lise de sınavla öğrenci alıyor.