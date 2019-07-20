İstanbul’da 4 kişide ‘Batı Nil Virüsü’ enfeksiyonu tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Temmuzda ayında İstanbul’un Avcılar semtinde Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bu ay İstanbul’un Avcılar semtinde, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BNV enfeksiyonunun genelde mevsimsel olduğu, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ifade edildi. Açıklamada salgın bölgelerinin başlıca kuş göç yolları üzerinde olduğu belirtilirken, sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü alarak insanlara bulaştırabildiği kaydedildi.

Açıklamada “Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır” ifadeleri yer aldı.

BNV’nin çoğunlukla Afrika, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görüldüğü, Türkiye’de ilk olarak 2010’da tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018’de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye’de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar’da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış, başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ’ye bilgilendirme yapılmıştır"