İstanbul'da 24 saat ulaşım hatları açıklandı: İki katı ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı.

Altı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, bunları kullanan yolcuların 00:30-05:30 saatleri arasında çift bilet parası ödeyeceğini söyledi.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

Bugüne kadar sabah 06:00’a doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimiz bazı sorunlar yaşıyordu. İstanbulluların sabahları veya gece mesailerinden dönüşlerde sorun yaşamaması adına bunları yeniden düzenledik.

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M4 (Kadıköy-Tavşantepe), M5 (Üsküdar-Çekmeköy), M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak. Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.