İstanbul'da 1 Mayıs: Toplanmalar başladı

İstanbul'da 1 Mayıs mitingi için toplanmalar başladı. TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler'in konuşma yapacağı belirtiliyor.

İstanbul'da 1 Mayıs mitingi için toplanma başladı.

TKP korteji ses aracının önünde toplanırken, TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler'in konuşma yapacağı aktarılıyor.

Mitinge gelenler "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez", "Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var" sloganları atıyor.

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ YATILI ÖĞRENCİLERE İZİN VERMEDİ

Darüşşafaka Lisesinden 1 Mayısa TKP saflarında katılmak üzere çıkmak isteyen onlarca liseliye güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

1 Mayıs mitingine katılan Solcu Liseliler, yaşanan durumu protesto etti.

YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİLER ANILDI

TKP aracından 5 sağlık işçisinin Elbistan'daki kazada 1 Mayıs mitingine giderken yaşamlarını yitirdikleri duyuruldu.

Yapılan duyuruda "İşçilere, emekçilere ölümü reva gören bu kahrolası düzene karşı mücadeleye çağırıyoruz" denildi.

'TKP'DE ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Mitingde konuşma yapan Zehra Güner Karaoğlu, TKP Merkez Komitesi tarafından hazırlanan 1 Mayıs mesajını okuyarak "Sermaye düzeni su alırken her geçen gün daha fazla işçi bu düzen değişmeli diyenlere kulak kabartmaya başladı" dedi.

Mesajda "Sosyalizm için gönüllü olan işçiler, gençler, kadınlar sizi TKP'de örgütlenmeye çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadeleri kullanıldı.

Mesajın tamamı şöyle:

"Umudu çoğaltmak, mücadeleyi büyütmek için bir araya gelen işçi kardeşlerimiz, Vaatlerin, tehdit ve uzlaşı çağrılarının havalarda uçuştuğu bir seçim sürecinden geçtik hep birlikte.

İktidar partisi ve ortağı yerel seçimleri de aşınca Büyük Türkiye'ye ulaşılmasının önünde hiçbir engel kalmayacağını, kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde duran bir Türkiye yaratacaklarını söyleyip durdular.

Muhalefetteki düzen partileri ise seçimlerin sonunda memlekette bahar havasının eseceğini ilan ettiler. Seçimler bitti. Ortadaki tablo düzen partilerinin söylediklerinin tersine emekçileri zorlu günlerin beklediğini gösteriyor.

Bu düzende artık hiçbir şey hal yoluna konulamıyor. İktidarı ve muhalefeti ile düzen partilerinin ilk yaptıkları patronlara olan sözlerini tutacaklarını ilan etmek oldu. Yoksullaşma ve işsizlik açıklanan resmi rakamların ötesinde halkın canını acıtacak boyutlara gelmiş durumda. Önümüzdeki günler yoksullaşma ve işsizliğin daha da şiddetleneceğinin işaretleri ile dolu. Patronlar ise bu karanlık tabloyu işçi sınıfına saldırı için bir fırsat olarak görüyor.

Yıllardır memleketin yağmalanan değerlerinden geriye ne kaldıysa onların da satılıp savrulması için uğraşılıyor. Halkın insanca yaşama hakkına dair elde ne kazanım kaldıysa onlar da ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Kıdem tazminatının fona devri ve zorunlu bireysel emeklilik gibi bir dizi düzenleme ile işçilerin tamamen köleleştirilmesinin koşulları yaratılmaya çalışılıyor. Dahası var. İş başında ölüyoruz. İşçiler ölürken hastamıza, öğrencimize sağlık için, eğitim için para, hep daha fazla para soruluyor…

Düzenleri yürümüyor, gemileri su alıyor. Çareyi emekçi halka saldırmakta görüyorlar. Düzen cephesinde birileri tehdit altında olduğumuzdan, büyük Türkiye için bir araya gelinmesinden söz ediyor, etmenin ötesine geçip düşmanlar ve müttefikler ilan edip karşı tehditler savuruyorlar. Aslında sermayenin çıkarlarının ancak böylesi bir ittifak ile temsil edileceğini ispatlamaya uğraşıyorlar. Düzen cephesinde başka birileri ise uzlaşı çağrıları yapıp, memleketin normalleşmesi gerektiğinden dem vuruyorlar. Onlar da aslında sermayenin çıkarlarının karşılanması için bir olunması gerektiğini, bunun da uzlaşı ile olacağını ispatlamaya çalışıyorlar.

Biz ise şunu biliyoruz, eğer halk bu düzenin sahibi para babaları ile yan yana gelir veya uzlaşırsa bu karanlık tablonun faturası ona kesilecektir. Halkımızın sömürücülerle, hırsızlarla, zorbalarla değil birbiriyle kucaklaşmaya, işçilerin birlik olmaya, örgütlenmeye ihtiyacı var. Patronların kriz fırsatçılığına engel olabilmek için işçiler hem tüm Türkiye'de hem de iş yeri işyeri örgütlenmeli, örgütlü bir güç olarak Patronların Ensesinde olmalı.

Biten seçimlerin bize gösterdiği bir şey daha var. O da bu düzenin değişmesi gerektiğine dair özlem ve umudun büyümekte olduğu. Yeni bir Türkiye'yi, sosyalizmi istemenin gerçekçi ve meşru olduğu.

Sermaye Düzeni su alırken her gün daha çok işçi gerçekleri görmeye, "bu düzen değişmeli" diyenlere kulak vermeye başladı. Ama sadece kulak kabartmak, hatta söylenenleri doğru bulmak yetmiyor.

Eşit ve özgür bir Türkiye için, insanın insanı sömürmediği bir düzen için bir araya gelmemiz, gönüllü olmamız, örgütlenmemiz lazım. Bu düzeni değiştirmek için iş yerlerimizde, mahallelerimizde, okullarımızda umudu çoğaltmalı, örgütlülüğü büyütmeliyiz.

Sosyalizm için gönüllü olan işçiler, kadınlar, gençler sizleri partinizde, Türkiye Komünist Partisi'nde örgütlenmeye çağırıyoruz.

Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var.

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü."