Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı son hava raporunda İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji'nin son verilerinde İstanbul'da cuma, pazar ve pazartesi günleri sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Bugün sıcaklık 33 derece. Cuma günü sağanak yağmurlu ve 32, cumartesi gökyüzü açık 32 derece olacak. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ve yağmur etkili olacak.